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Стабильный заработок на киберспорте!

Мы команда профессиональных аналитиков и киберспортсменов, которые уже более 3 лет дают стабильно успешные прогнозы на киберспортивные матчи. Мы гарантируем, что вы будете получать ежемесячный доход до 500%, в противном случае мы просто вернем вам деньги. Чтобы проверить нас, используйте пробный 5-дневный доступ ко всем прогнозам всего за 1 рубль.

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Рекомендуемые тарифы

Lite-аналитика

5 дней
Прогнозы
до 2 в день
Коэффициенты
от 1.2 до 1.9
Экспресс1
нет
Live2
нет
Дисциплины
2
Личный telegram-бот
есть
5 дней
200 руб
Выбрать Активировать
 
10 дней
Прогнозы
до 2 в день
Коэффициенты
от 1.2 до 1.9
Экспресс1
нет
Live2
нет
Дисциплины
2
Личный telegram-бот
есть
10 дней
390 руб -3%
Выбрать Активировать
Экономия 10 руб.
25 дней
Прогнозы
до 2 в день
Коэффициенты
от 1.2 до 1.9
Экспресс1
нет
Live2
нет
Дисциплины
2
Личный telegram-бот
есть
25 дней
890 руб -12%
Выбрать Активировать
Экономия 110 руб.
Другие тарифы Lite-аналитика
на длительный период, со скидкой
Рекомендуем

Pro-аналитика

Больше прибыльных прогнозов!
5 дней
Прогнозы
до 5 в день
Коэффициенты
от 1.3 до 3.5
Экспресс1
3.0
Live2
есть
Дисциплины
3
Личный telegram-бот
есть
5 дней
1 500 руб
Выбрать Активировать
 
10 дней
Прогнозы
до 5 в день
Коэффициенты
от 1.3 до 3.5
Экспресс1
3.0
Live2
есть
Дисциплины
3
Личный telegram-бот
есть
10 дней
2 490 руб -20%
Выбрать Активировать
Экономия 510 руб.
25 дней
Прогнозы
до 5 в день
Коэффициенты
от 1.3 до 3.5
Экспресс1
3.0
Live2
есть
Дисциплины
3
Личный telegram-бот
есть
25 дней
5 990 руб -25%
Выбрать Активировать
Экономия 1 510 руб.
Другие тарифы Pro-аналитика
на длительный период, со скидкой
Используйте Lite и Pro-аналитику одновременно, чтобы максимизировать количество прогнозов и размер вашей прибыли.
1 Экспресс — сборный прогноз на 2 или более событий, отличается повышенным коэффициентом и большой суммой выигрыша.
2 Live — прогноз на событие в режиме реального времени - этот вид прогнозов считается наиболее надежным.

Гарантия возврата денежных средств

Если наши прогнозы покажут отрицательный результат по итогу месяца, мы гарантируем вам полный возврат стоимости подписки.

Условия возврата просты:

  • Вы использовали аналитику по Lite и Pro тарифам одновременно
  • Вы следовали нашим рекомендациям по кол-ву и размеру инвестиций по прогнозам
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поддержка по телефону
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GameSportBetBot
поддержка по email
support@gamesportbet.ru

Дисциплины

Мы работаем по следующим направлениям киберспорта

Cs GO

Легендарный шутер, разработанный такими гигантами, как Valve и Hidden Path Entertainment в 2012 году. По сей день является одной из наиболее популярных и зрелищных киберспортивных дисциплин в мире. Самое прибыльное направление наших прогнозов.

Dota2

Популярная многопользовательская онлайн игра в жанре MOBA с самым большим количество регулярно проводимых турниров. Выбор сотен миллионов преданных фанатов и сильнейших киберспорстменов мира. Третья по прибыльности дисциплина в GameSportBET.

LL

Всемирно известная ролевая онлайн-стратегия, выпущенная больше 10 лет назад разработчиками из Riot Games. Игра распространяется по модели free-to-play, а ее регулярная аудитория насчитывает более ста миллионов игроков по всему миру.

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