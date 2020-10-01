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Мы работаем по следующим направлениям киберспорта
Легендарный шутер, разработанный такими гигантами, как Valve и Hidden Path Entertainment в 2012 году. По сей день является одной из наиболее популярных и зрелищных киберспортивных дисциплин в мире. Самое прибыльное направление наших прогнозов.
Популярная многопользовательская онлайн игра в жанре MOBA с самым большим количество регулярно проводимых турниров. Выбор сотен миллионов преданных фанатов и сильнейших киберспорстменов мира. Третья по прибыльности дисциплина в GameSportBET.
Всемирно известная ролевая онлайн-стратегия, выпущенная больше 10 лет назад разработчиками из Riot Games. Игра распространяется по модели free-to-play, а ее регулярная аудитория насчитывает более ста миллионов игроков по всему миру.